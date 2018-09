Rechter ontslaat minder mensen

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en uitkeringsinstantie UWV. In 2015 werden 5600 mensen via de kantonrechter ontslagen. Dat zijn 1600 minder werknemers dan een jaar eerder, toen een rechter het ontslag van 7200 mensen met een arbeidsconflict of onvoldoende functioneren goedkeurde.

Met de cijfers wordt het effect van de op 1 juli 2015 ingevoerde vereenvoudiging van het ontslagrecht nog niet echt duidelijk. Over 2016 heeft het CBS nog geen gegevens. Het aantal door de rechter goedgekeurde ontslagen daalt al sinds de economie in 2012 begon aan te trekken. Met 10.100 was de afname in 2013 van maar liefst 8600 ontslagen vooralsnog het spectaculairst.

Ook de daling van ontslagen via het UWV zet door. Na de piek van 35.600 in 2013, daalde dit aantal in 2015 naar 17.800.