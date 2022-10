Duizenden doden na valincidenten

Buitenland

Toerist (19) sterft in Mexico nadat hij burrito eet

Een Britse toerist is overleden in Mexico, nadat hij een vegetarische burrito met sesamzaad had gegeten. Opmerkelijk genoeg had de 19-jarige jongeman het restaurantpersoneel uitdrukkelijk gewaarschuwd voor zijn allergie voor de zaadjes.