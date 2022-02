Premium Het beste van De Telegraaf

Weekvooruitblik: ’Fed-notulen kunnen bijna alleen maar meevallen’

Door Mark Garrelts Kopieer naar clipboard

Renco van Schie van Valuedge: ’Het beursklimaat beter doordat de impact rentedruk begint af te nemen.’ Ⓒ ANP/HH AEX 761.5 -0.15 %

Na de per saldo mooie opleving voor de AEX in de voorbije handelsweek, gaan beleggers op weg naar de notulen van de laatste Amerikaanse rentevergadering die woensdag naar buiten komen. Mogelijk komt er dan meer duidelijkheid over het rentepad dat de Fed wil gaan volgen om de hard opgelopen inflatie in de VS te beteugelen. Verder zijn alle ogen weer gericht op het conflict rond Oekraïne vanwege de vrees dat Rusland op korte termijn miltair in actie gaat komen.