Oliereus Total onder vuur bij ‘groene’ aandeelhouders

De investeerders in Total benadrukken dat het oliebedrijf meer moet doen om te voldoen aan de doelstellingen van het klimaatakkoord in Parijs.

De groep van aandeelhouders aangevoerd door Meeschaert AM willen bij de komende aandeelhoudersvergadering van Total die eind mei op de agenda staat een resolutie indienen over de noodzaak om zich meer in te zetten voor een verduurzaming van de activiteiten.

Total behoort tot de grootste zelfstandige oliemaatschappijen wereldwijd. Het Franse bedrijf heeft meer dan 100.000 werknemers in dienst.

Het Brits-Nederlandse Shell krijgt van zijn aandeelhouders ook steeds meer te horen over het grote belang van het voldoen aan de milieu-doelstellingen.