OPEC-vergadering over productieverlaging uitgesteld

De vergadering via videoverbinding over productieverlagingen zou maandag plaatsvinden, maar wordt waarschijnlijk verschoven naar woensdag 8 of donderdag 9 april om partijen meer tijd te geven voor onderhandelingen.

De reden voor het overleg is de gigantische neergang van de olieprijzen in de afgelopen maanden. Door de pandemie met het nieuwe coronavirus is de vraag naar olie sterk afgenomen.

Wraakactie

OPEC-lid Saoedi-Arabië en Rusland, dat voorheen samen met het kartel optrok, verergerden die crash door hun openlijke ruzie over productiebeperkingen. Als wraakactie overspoelden ze de markt met goedkope olie, waardoor de prijzen wereldwijd kelderden.

De aankondiging van de OPEC-vergadering, gecombineerd met een twitterbericht van president Trump die beweerde dat Saoedi-Arabië en Rusland snel tot een akkoord zouden komen, zorgde vrijdag voor een forse prijsstijging. De Amerikaanse WTI-olie steeg 9% in prijs.