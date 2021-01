Crisis of niet: berg met spaargeld blijft maar groeien

Nederlanders sparen maar door, of er nou rente over wordt uitgekeerd of niet. Ⓒ Hollandse Hoogte / Patricia Rehe

Amsterdam - Dat we niet uit eten kunnen of op vakantie kunnen gaan, is goed nieuws voor de spaarrekening. Want ondanks dat er zo goed als geen rente meer wordt uitgekeerd, blijft de spaarberg maar groeien.