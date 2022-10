Premium Het beste van De Telegraaf

Wat als het bedrijf van je vader je een burn-out bezorgt? ’Langzaam dood’

Door Gabi Ouwerkerk Kopieer naar clipboard

Niels Deen: „Mijn hele leven was erop gericht om bij mijn vader in het bedrijf te gaan werken, maar uiteindelijk was dat helemaal niet wat ik wilde en wat bij mij paste.” Ⓒ Jean-Pierre Jans

Kinderen die opgroeien in een ondernemersfamilie dragen vaak al van jongs af aan een steentje bij in het bedrijf. Zonder erover te spreken is hun toekomst uitgestippeld: later nemen ze het bedrijf over. Zo ging het ook bij ondernemerszoon Niels Deen. Tot hij fysiek en mentaal instortte, omdat het helemaal niet was wat hij wilde.