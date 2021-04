Eens in de twee maanden sta ik op de rol bij het economenpanel van BNR-nieuwsradio. Live commentaar geven op de actualiteit samen met andere economen. Altijd gezellig en gelukkig vanuit de studio. Maandag was het weer zover. Het leukste is om de onderwerpen die de redactie heeft bedacht, toch een andere kant op te sturen.