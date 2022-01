Voetbal

Bijzonder moment in Johan Cruijff ArenA: Ajax vormt erehaag voor speler tegenstander

In de 90e minuut van Ajax-Excelsior Maassluis was er in de ijzig koude Johan Cruijff ArenA een hartverwarmend moment. Devin Plank, speler van Excelsior Maasluis, kwam nog even in het veld en daar zat een bijzonder verhaal achter.