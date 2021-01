Galapagos leidt groene AEX, Yellen geeft beurs impuls

De AEX staat om kwart over twaalf 0,4% hoger op 652,7 punten. De AMX daalt 0,1% tot 972,1 punten.

De Britse FTSE 100 en de Duitse DAX klimmen 0,2%. De Franse CAC 40 schommelt licht in het rood. De euro noteert 0,5% hoger bij $1,2133.

De Duitse ZEW-index, die het ondernemersvertrouwen peilt, steeg naar 61,8 indexpunten in december, tegen 55 punten eerder. Het vertrouwen troefde de verwachting van 59,4 punten af.

De indexfutures wijzen op winsten van 0,4% tot 0,9% voor de Amerikaanse beursgraadmeters bij opening om half vier.

Vanochtend zat de stemming er in Azië goed in. De Japanse Nikkei-index sloot 1,4% hoger.

’Extra stappen’

Voormalig Federal Reserve-voorzitter Janet Yellen verschijnt vandaag voor een speciale commissie in de Amerikaanse Senaat. De beoogde nieuwe minister van Financiën liet in een vooraf gepubliceerde verklaring weten dat het nu tijd is om grote stappen te zetten om de Amerikaanse economie door de coronacrisis te loodsen en een grote recessie te voorkomen. Biden kwam vorige week met een plan voor een steunpakket van $1,9 biljoen.

Dit doet beleggers er nog meer op vertrouwen dat de economie vanaf de zomer zal aantrekken. Dat de vaccinatieprogramma’s enige vertraging oplopen en er strengere coronamaatregelen in onder meer Duitsland en Nederland dreigen, vinden zij minder relevant.

Brentolie steeg 1,3% tot $55,40 per vat. Energieagentschap IEA verlaagde de groeiverwachtingen, vanwege de doorzettende coronapandemie.

Nadat Citigroup en Wells Fargo vrijdag het kwartaalcijferseizoen teleurstellend aftrapten, komen vanmiddag Goldman Sachs en Bank of America aan het begin van de middag met cijfers naar buiten.

Woensdagochtend is het de beurt aan chipmachinemaker ASML. Volgens data van Bloomberg daalt dit jaar de gemiddelde winsttoename in de AEX en AMX met 40% op jaarbasis.

Galapagos gewild

Bij de Nederlandse hoofdfondsen gaat biotechnologiebedrijf Galapagos met een winst van 3,1% aan kop, na door zowel het Britse Barclays als het Amerikaanse Morgan Stanley op de kooplijst te zijn gezet.

Techinvesteerder Prosus volgt met een vooruitgang van 3,2%.

Philips pakt er 2,2% bij. Het medisch technologiebedrijf heeft een bod uitgebracht op een Amerikaanse maker van patiëntvolgsystemen voor $635 miljoen.

Shell klimt na een paar mindere beursdagen 0,3%, geholpen door een koersdoelverhoging door Credit Suisse en een lichte stijging van de olieprijzen. Zwaargewicht Unilever wint 0,4%.

AkzoNobel zakt 0,1%, na maandag 3,1% te hebben ingeleverd in reactie op het overnamebod op Tikkurila. Beleggers vrezen dat de verfproducent erg diep in de buidel gaat tasten, zeker omdat de Amerikaanse rivaal PPG ook interesse heeft in het Finse bedrijf.

Dataleverancier Relx staat licht hoger, na door de Franse zakenbank Exane van de verkooplijst te zijn gehaald. Wolters Kluwer pluste 0,6%.

Staalmaker ArcelorMittal, maandag nog geliefd na gunstig nieuws over de Chinese economie, valt 2,2% terug. In de kwartaalcijfers van mijnbouwer Rio Tinto zaten vanochtend weinig verrassingen, behalve een dividendverhoging.

Bij de middelgrote fondsen gaat kunstmestfabrikant OCI op 1,7% toename aan kop. De koffieproducent JDE Peet’s volgt met een winst van 0,7%. Proteïneenleverancier Corbion (-2%) en biotechnologiebedrijf Pharming (-1,3%) staan onderin.

Olieconcern SBM Offshore verliest 1%. Bank of America verhoogde zijn koersdoel van €8,50 naar €11,00 bij een onveranderd ’underperform’-advies. De analisten rekenen op een serie winstwaarschuwingen in de sector, in de analyse wordt SBM Offshore expliciet genoemd.

Bij de smallcaps presteert het biotechbedrijf Vivoryon weer sterk met 6% koerswinst. Dit jaar geeft het inmiddels Nederlansdse concern met Duitse wortels 65% stijging te zien.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden.