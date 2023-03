Betalingsplatform mag slagroomwebshop dumpen om verkoop lachgas

De zaak was aangespannen door NVIG Supplies uit het Twentse Borne, het bedrijf achter de slagroompatronenwebwinkel. Buckaroo zorgde ervoor dat kopers via de site konden betalen en dat het geld op de rekening van NVIG terechtkwam. Begin januari liet Buckaroo weten dat het dit vanaf 1 maart niet meer wil verzorgen voor slagroompatronen.nl. Later werd het einde uitgesteld tot de uitspraak in het kort geding, die woensdag is gedaan.

Lachgas wordt gebruikt om high te worden. Wie de stof regelmatig inneemt, kan schade oplopen aan de hersenen. Daarom besloot de overheid vorig jaar om lachgas te verbieden. Particulieren mogen nog maximaal één doos met tien ampullen per keer kopen, voor de horeca is de limiet vijf dozen met vijftig ampullen. De kleinst mogelijke bestelling bij slagroompatronen.nl ligt boven die limiet, dus de webshop verkoopt sowieso meer dan toegestaan, aldus de rechtbank. Bovendien heeft de webshop Google betaald om als eerste getoond te worden wanneer mensen zoeken op lachgas, terwijl reclame niet is toegestaan.

Doordat slagroompatronen.nl de richtlijnen overtreedt, handelt de webshop mogelijk strafbaar, oordeelt de rechter. Als Buckaroo de betalingen daarvoor verwerkt, loopt het bedrijf het risico dat De Nederlandsche Bank als toezichthouder „maatregelen jegens haar neemt.”