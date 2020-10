Column: Trump bracht benodigde bazooka niet in stelling

Donald Trump Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

De Amerikaanse president Trump heeft tot zijn grote ergernis, het handelstekort, niet weten op te lossen. Hij had het kunnen realiseren door niet alleen voor staal en aluminium alle landen op te zadelen met een fors hoger importtarief, maar voor alle producten die de VS importeren. Maar dat had hoogstwaarschijnlijk tot een recessie geleid, wat Trump niet op zijn geweten wil hebben.