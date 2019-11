Zorg duur? Een Belg betaalt het dubbele

Dat blijkt uit onderzoek van het Europese statistiekbureau Eurostat naar de kosten van een huishouden. Er werd onder meer gekeken naar de kosten voor zorg die niet worden vergoed door de verzekering.

Het gaat dan bijvoorbeeld om het eigen risico, maar ook vitaminepillen, anticonceptie en andere medicatie. In Nederland gaven we hier in 2018 gemiddeld €640 aan uit.

Hoge bijdrage

In België waren bewoners ruim het dubbele kwijt: gemiddeld €1300. Dat is het hoogste bedrag van de hele Europese Unie. In Frankrijk was het bedrag €730, in Duitsland €1050.

Bij onze zuiderburen betalen burgers 25 tot 28% aan eigen bijdrage voor zorg. Dat is Europees gezien relatief veel, zegt Lieven Annemans, gezondheidseconoom aan de UGent tegen de Vlaamse krant De Standaard.

Drugs

Overigens geven Europeanen volgens het onderzoek precies evenveel uit aan gezondheid, als aan alcoholische dranken, tabak en drugs.

In 2018 gaven Nederlanders volgens het onderzoek zo’n 24% van het huishoudinkomen uit aan huisvesting, gas, water en licht. Dat was in 2008 nog 21%.