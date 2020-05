Vrijer Victoria's Secret haakt definitief af

Sycamore zou eigenlijk een meerderheidsbelang van 55 procent nemen in het lingeriemodehuis, bekend van zijn modeshows met topmodellen. Maar door de coronapandemie sloot Victoria's Secret tal van winkels ontsloeg veel personeel. Dat was volgens de investeerder in strijd met de voorwaarden van de deal, dus trok Sycamore zich terug.

L Brands vond die beëindiging van de overnamedeal ongeldig en sleepte Sycamore voor de rechter. Nu beëindigen de twee partijen hun juridische conflict. Later deze maand presenteert L Brands zijn toekomstplannen voor Victoria's Secret, dat ook voor de coronacrisis kampte met tegenvallende resultaten.