'Herstel Beter Bed trager dan verwacht'

Beter Bed houdt zijn opties tegen het licht voor Matratzen Concord. Daarbij stapt de beddenverkoper mogelijk geheel of gedeeltelijk uit zijn Duitse dochterbedrijf, dat in zwaar weer zit. Volgens Beter Bed duurt het herstel langer dan verwacht, wat zorgt voor liquiditeitsproblemen bij de onderneming. Het aan de beurs in Amsterdam genoteerde bedrijf praat daar momenteel over met zijn banken.

De verkoop van een deel van Matratzen Concord lijkt volgens de kenners een reële optie. De waardering van het aandeel Beter Bed is volgens KBC al enige tijd zwak, ook omdat er angst heerste voor problemen met het herstel. Het bedrijf gaat zijn prognoses herzien, omdat in vorige ramingen uit werd gegaan van een voorzichtig herstel bij Matratzen Concord als onderdeel van Beter Bed. De komende halfjaarcijfers van Beter Bed gelden als duidelijk meetmoment met betrekking tot het herstelplan.

KBC handhaafde voor nu zijn koopadvies op Beter Bed met een koersdoel van 6,50 euro. Het aandeel van de beddenverkoper noteerde dinsdag omstreeks 09.40 uur ruim 31 procent lager op 2,70 euro.