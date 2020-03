Belegger verslikt zich in coronavirus

door Johan Wiering

De AEX stond om tien over half één 3,5% lager op 533 punten, een dieptepunt sinds augustus 2019. De Midkap-index viel nog harder terug met een verlies van 4,2% op 804 punten.

Elders in Europa kozen beleggers eveneens massaal het hazenpad. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 verloren 3,1% tot 3,6%.

De indexfutures wezen op een 2,4% tot 2,8% lagere opening van de Amerikaanse beurzen, na de verliezen van 3,1% tot 3,6% donderdag.

In reactie op de snelle verspreiding van het coronavirus heeft ABN Amro zijn economische groeiprognoses sterk verlaagd, meldt hoofd beleggingsstrategie Ralph Wessels. „We denken dat de economie in zowel de VS als Europa in het eerste halfjaar geheel tot stilstand komt en verwachten voor China een krimp van 0,5% in het eerste kwartaal en een plus van 2,5% in het tweede kwartaal. Voor het tweede halfjaar rekenen we echter op herstel en voorzien voor het gehele jaar een groei van 1% in de VS, van 0,4% in Europa en van 5,3% in China.”

Zijn vertrouwen in een V-vormig herstel hangt deels samen met de ontwikkeling van het virus in het Westen. De ontwikkeling in China is daarbij hoopvol. „Daar daalt het aantal nieuwe besmettingen. Bemoedigend is ook dat het aantal binnenlandse vluchten in China weer stijgt. Wij denken dat de meeste Chinezen eind deze maand weer aan het werk zijn. Dit zou betekenen dat het hele proces van escalatie tot onder controle krijgen en terug naar werk tweeënhalve maand duurt. Bedrijven krijgen het wereldwijd weliswaar lastig, maar centrale banken en overheden komen massaal met steunmaatregelen.”

Wessels meent dat de beurzen al heel veel slecht nieuws inprijzen en raadt beleggers af nu nog aandelen te verkopen. „De angstindicator VIX staat nu extreem hoog, wat erop wijst dat de markt al een enorm voorschot heeft genomen op een economische verslechtering.”

Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Noesis Capital Management, benadrukt dat de capitulatiefase steeds dichterbij komt, gelet op de enorme uitstroom uit de aandelenbeurzen in de voorbije weken. „Beleggers zijn volledig risk-off en beginnen steeds meer in te prijzen dat de wereldwijde verspreiding van het coronavirus een recessie zal veroorzaken.”

Bijna alleen dalers

In de AEX stond verzekeraar Aegon met een verlies van 5,6% onderaan, in reactie op de aanhoudende neergang van de lange rentes. Staalproducent ArcelorMittal verloor 5,4%.

ING gleed nog eens 5,1% weg naar het laagste niveau sinds medio 2013.

Biotechnologiebedrijf Galapagos werd door beleggers 4,9% omlaag getrokken.

Shell leverde 3,8% in, mede door de terugval van de olieprijzen met rond de 4%. De productiebeperking met 1,5 miljoen vaten per dag door de OPEC lijkt niet het gewenste effect te hebben.

Unilever koerste 2% lager. Het levensmiddelenconcern is door Oddo BHF op de kooplijst gezet.

KPN was met een plus van 0,7% de enige stijger. Donderdag sloot het telecombedrijf nog op nagenoeg het laagste niveau in vijf jaar.

In de Midkap stond Altice Europe met een verlies van 7,2% onderaan. Het kabel- en telecombedrijf ging de afgelopen weken al bovengemiddeld hard onderuit, door zorgen over zijn hoge schuldenlast.

Just Eat Takeaway volgde met een verlies van 6,2%. PostNL kreeg een tik van 5,9% te verwerken.

Beursintermediair Flow Traders, die het van een hoge bewegelijkheid op de beurs moet hebben, blonk met een plus van 1,6% uit.

Smallcap Accell zag 7,1% van de koers verdampen na de publicatie van tegenvallende jaarresultaten. De fietsenfabrikant gaat zich dit jaar op de leasemarkt storten.

Op de lokale markt liep it-bedrijf Ctac tegen een dreun van 3,7% aan na de bekendmaking van de jaarcijfers.

