Vooral ASML flink gebukt onder coronavrees

De AEX-index duikelde rond kwart over negen 2,2% naar 540,59 punten, een dieptepunt sinds augustus 2019. De Midkap-index viel ook fors terug met een verlies van 2,3% op 820,13 punten.

Elders In Europa kozen beleggers eveneens het hazenpad. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 2,1 procent.

Uit Duitsland kwam nog een kleine opsteker. De fabrieksorders in Duitsland hebben zich in januari sterk hersteld na een onverwachtse daling eind vorig jaar.

Wall Street zal naar verwachting vanmiddag bij de start de neerwaartse spriraal gaan vervolgen. Gisteravond werden de Amerikaanse beuzen opnieuw hard geraakt door de toegenomen angst bij beleggers in de VS dat een verdere verspreiding van het coronavirus grote economische schade gaat opleveren. President Trump kondigde aan om miljarden beschikbaar tes stellen om het virus te bestrijden.

Ook in Azië kwamen de beurzen fors onder druk volgend op de zware averij op Wall Street. De Nikkei-index raakte vanochtend nog eens 2,7% kwijt en viel terug naar het laagste niveau in zes maanden.

ASML hekkensluiter

In de vrijwel geheel roodgekleurde AEX werd Prosus door beleggers 2,4% lager gezer. ASML kende eveneens een bedrukte dag met een terugval van 2,8%.

Verzekeraar Aegon zat ook in zwaar weer met een verlies van 2,6% in reactie op de aanhoudende neergang van de lange rente in Amerika die naar het laagste niveau ooit is gedaald tot ruim onder 1%. Verder kwam ING bij de grotere dalers terecht. Het bankaandeel gleed nog eens 2,4% weg naar het laagste niveau sinds medio 2013.

Unilever koerste 1,6% lager. Het levensmiddelenconcern is door Oddo BHF op de kooplijst gezet.

In de Midkap hield alleen beursintermediar Flow Traders de voeten nipt droog met een winst van 0,3%.

PostNL droeg de rode lantaarn en zag 5,2% van de koers verdampen. Boskalis kreeg een tik van 3,3% te verwerken. Arcadis zat eveneens in de achterhoede met een koersdaling van 3,1%.

AScX-fonds Accell zag bijna 5% van de koers verdampen in reactie op de jaarresultaten.