Consumentenbond eist garantie: geen negatieve spaarrente tot ton

Volgens de bond treffen banken maatregelen om negatieve rente te kunnen doorberekenen aan spaarders. ING, Rabobank en Triodos passen per 1 juli hun voorwaarden aan zodat ze een negatieve rente kunnen voeren. ABN Amro deed dat al per 1 april.

De banken rekenen de negatieve rente op dit moment alleen aan de meest vermogende klanten.

Bekijk ook: 5 tips voor je spaargeld

Miljoen spaargeld

Bij de drie grootbanken legt een rekeninghouder met meer dan een miljoen spaargeld daar geld op toe, bij duurzame bank Triodos al vanaf een ton.

„Er lijkt voor de gewone spaarder nog weinig aan de hand, maar dit is een glijdende schaal”, zegt Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond. „Met de nieuwe voorwaarden kunnen ze in de toekomst ook negatieve rente rekenen over kleinere bedragen. Dat is volstrekt onwenselijk.”

De bond pleit er al langer voor om negatieve rente te verbieden. In België is dit ook illegaal.

Van de bank

Acht op de tien spaarders zouden hun spaargeld van de bank halen als de rente negatief zou zijn, blijkt uit onderzoek dat de Consumentenbond in september 2019 onder een kleine zevenduizend Nederlanders uitvoerde. Een op de vijf zou het geld thuis bewaren, al dan niet in de spreekwoordelijke oude sok.

Twee op de drie spaarders geven in ieder geval aan hun spaargeld over te hevelen naar een andere bank als de rente daar niet negatief zou zijn.

Belofte

Banken hebben eerder aan Hoekstra toegezegd over spaartegoeden tot een ton geen negatieve rente te rekenen. Maar de Rabobank en de Volksbank (Eigenaar van bijvoorbeeld SNS en ASN) voegden daar ’niet in 2020’ aan toe. Ruim 48% van de ondervraagden denkt niet dat banken zich aan hun belofte zullen houden.

Volgens de Consumentenbond, die advocatenbureau Boels Zanders Advocaten om advies vroeg, is het eenzijdig aanpassen van de rentevoorwaarden oneerlijk en in strijd met Europees recht. Daarom doet de bond nu een beroep op de minister.