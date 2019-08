'Veel belangstelling voor Arriva'

Deutsche Bahn kocht Arriva in 2010. In maart dit jaar werd het onderdeel in de etalage gezet. Met de verkoop zou mogelijk een bedrag van 3,5 miljard euro zijn gemoeid. Dat geld wil Deutsche Bahn gebruiken om schulden af te lossen.

Eerder kwamen berichten naar buiten dat Deutsche Bahn ook overweegt om Arriva in Amsterdam naar de beurs te brengen. Een beursgang van Arriva zou een soort plan B zijn, voor als het niet lukt om een geschikte koper te vinden op een andere manier.

Arriva, met als thuisbasis het Verenigd Koninkrijk, is actief in veertien Europese landen en heeft ongeveer 53.000 mensen in dienst. Ook in Nederland is het bedrijf een grote speler. Arriva rijdt hier met treinen en bussen in tal van provincies.