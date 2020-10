België morrelt aan bankgeheim

De Belgische financiële krant De Tijd schrijft dat de Vivaldi-coalitie, de nieuwe Belgische regering van zeven partijen, dat overeengekomen is. Nu moeten banken jaarlijks de rekeningnummers en informatie over de rekeninghouder aan de CAP, het Belgische bankenregister, doorgeven. Voortaan zullen daar dus ook de saldi in genoteerd zijn.

Justitie en de Belastingdienst in België kunnen gegevens uit de CAP halen als zij fraude vermoeden en niet tevreden zijn met de verklaringen van de belastingplichtige en vervolgens een bankonderzoek starten. De Tijd schrijft dat de Belgische regering deze stap ziet als een efficiëntiemaatregel met een psychologisch effect.