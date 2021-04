Uitvaartverzekeraar Yarden opnieuw in financiële problemen

De problemen spelen bij de zogeheten SCR-ratio, die de waarde van alle financiële middelen van een verzekeraar afzet tegen het minimumbedrag om verantwoord als verzekeraar op te kunnen treden. Deze graadmeter was eind 2020 gezakt naar 87 procent, terwijl dat minimaal 100 procent moet zijn. Yarden heeft begin januari een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank om de buffers weer aan te sterken.

Yarden, dat vorig jaar zo'n 1 miljoen polishouders had, kampte in 2019 al met dezelfde bufferproblemen. Dat komt doordat zo'n 390.000 naturapakketpolissen duur uitvallen voor Yarden. De verzekeraar beloofde bij deze polissen voor alle gemaakte kosten bij een uitvaart van de verzekerde op te draaien. Maar waar de prijzen voor een uitvaart door inflatie en oplopende loonkosten hard bleven stijgen, was het mede door de lage rentes voor Yarden onmogelijk om die oplopende kosten op te vangen.

Het gerechtshof van Leeuwarden oordeelde in december in hoger beroep dat Yarden deze polissen eenzijdig mocht aanpassen om een faillissement af te wenden. Maar door het juridische conflict met verzekerden dat hieraan voorafging, zag branchegenoot DELA af van de gehoopte overname van Yarden. Die overname had moeten leiden tot een financiële verbeterslag bij Yarden

Na dat afketsen ging Yarden over tot een herstructurering, met een verkoopstop en het schrappen van banen. Volgens de verzekeraar hebben ook herstelmaatregelen uit 2019 hun vruchten afgeworpen. Dat de buffers toch weer onder het minimaal vereiste niveau zijn gezakt, komt door ontwikkelingen op de obligatiemarkten. De beleggingsportefeuille van Yarden bestaat bijna volledig uit Nederlandse, Duitse en Franse staatsobligaties. Die werden door tegenvallers fors minder waard.

Het Financieele Dagblad, dat als eerste over het nieuwe financiële problemen bij Yarden schreef, meldt dat de uitvaartverzekeraar de hoop nu opnieuw heeft gevestigd op een koper die de buffers kan aanvullen. Volgens de zakenkrant kijkt de uitvaartverzekeraar opnieuw naar DELA als overnamepartij. Een woordvoerder van Yarden kon dat niet direct bevestigen.