’Boer is piekbelaster vanaf jaarlijks 2500 mol stikstofneerslag op gevoelige natuur’

Boeren kunnen vanaf maandag online checken of hun bedrijf onder de regeling valt. Als dat zo is, maken zij aanspraak op de volgens stikstofminister Christianne van der Wal „woest aantrekkelijke” regeling. Zij kunnen zich dan laten uitkopen voor 120 procent van de waarde van hun bedrijf. Deze regeling is open vanaf 3 juli en sluit begin april volgend jaar.

De regeling is vrijwillig, schrijft Van der Wal. Ze laat ook weten dat boeren die nu onder de regeling vallen niet per definitie later in aanmerking komen voor verplichte maatregelen. Wel benadrukt ze dat er geen aantrekkelijkere regeling zal komen dan die er nu ligt. Ook heeft het kabinet eerder gezegd dwang niet te schuwen als er niet genoeg stikstof gereduceerd wordt.

Tekst gaat door onder de tweet

3000 boeren

In totaal gaat het om ongeveer 3000 boeren die onder deze piekbelastersaanpak vallen. Ongeveer 60 procent van hen heeft het bedrijf in Gelderland.

Ook kunnen boeren kijken of zij in aanmerking komen voor verplaatsing van hun bedrijf, of dat zij met innovatie genoeg stikstof kunnen reduceren. Voor regelingen hiervoor komen ongeveer 8000 boeren in aanmerking. Deze regeling eindigt eind dit jaar.

Het ministerie heeft een belteam opgezet om boeren te helpen bij het maken van een keuze van welke regelingen zij gebruik kunnen maken.

Stikstofneerslag

De overheid stelt zelf dat bedrijven die met een locatie de meeste stikstofneerslag veroorzaken op kwetsbare natuurgebieden, de zogeheten Natura 2000-gebieden, vallen onder de aanpak piekbelasting. Dit is het geval wanneer een bedrijf binnen 25 kilometer van overbelaste stikstofgevoelige natuur ten minste 2500 mol stikstofdepositie per jaar veroorzaakt. Deze landelijke drempelwaarde geldt voor zowel industriële als agrarische bedrijven. Er zijn, aldus de overheid, meerdere opties voor piekbelasters. Naast vrijwillige beëindiging behoren ook extensivering, overstappen naar duurzame landbouw, bedrijfsaanpassing, verplaatsing en innovatie tot de mogelijkheden.

Agractie is weinig enthousiast over de nieuwe regeling over piekbelasters. In een reactie stelt zij: ’Het kabinet wil graag de stikstofdruk rondom Natura-2000 gebieden verminderen. Johan Remkes adviseerde dat boeren een royale keuze moeten krijgen tussen de opties omschakelen, innoveren, verplaatsen of stoppen. Het kabinet kiest nu echter op dit moment alleen voor de optie stoppen, waardoor boeren die door willen geen keuze hebben. Wij vinden het jammer dat niet de zorgvuldige route is gevolgd die Johan Remkes adviseerde, en dat alle regelingen niet tegelijk worden opengesteld. Wij benadrukken met klem dat vrijwilligheid gewaarborgd moet zijn en blijven. We zijn blij met de harde toezegging van minister van der Wal dat de ingevulde gegevens (op de hiervoor bestemde website) nooit misbruikt kunnen worden op een later moment.’

LTO: eerste duidelijkheid waar boeren al jaren op wachten

Land- en tuinbouworganisatie LTO vindt dat stikstofminister Van der Wal „een goede stap” zet met haar piekbelastingsaanpak. „Hoewel veel zaken nog onduidelijk zijn en nader uitgewerkt moeten worden, biedt de brief op hoofdlijnen de eerste duidelijkheid waar boeren al jaren op wachten”, zegt de lobbyclub voor boeren in een eerste reactie.

„Veel zaken waarop LTO het voorbije jaar intensief heeft gelobbyd, zijn stevig in de piekbelastingsaanpak overgenomen. Of dat voldoende is, zal de praktijk uitwijzen”, constateert LTO. De organisatie vindt het onder meer positief dat de minister in haar Kamerbrief benadrukt dat alle keuzes die boeren nu kunnen maken op vrijwillige basis zijn. „Hoe de regeling uitpakt is afhankelijk van bedrijfsspecifieke kenmerken zoals de leeftijd van gebouwen en stallen. Veehouders die overwegen hiervan gebruik te maken, raden wij aan daarover samen met hun bedrijfsadviseur in gesprek te gaan.”

Verder waardeert LTO het dat de piekbelasters geen toekomstig nadeel zullen ondervinden voor bijvoorbeeld het regelen van bedrijfsfinanciering. „Na het doorlopen van de piekbelastersaanpak vervalt de term piekbelaster! Er is dus geen sprake van een etiket dat agrariërs permanent ’op hun bedrijf geplakt zien’.”