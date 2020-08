Betere beloning in de zorg, maar wat verdienen zij eigenlijk?

Door de coronacrisis werd het werk voor veel zorgmedewerkers een stuk zwaarder. Ⓒ Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

Amsterdam - Zorgpersoneel heeft woensdag waarschijnlijk nagelbijtend het coronadebat gevolgd. Een voorstel van PVV-leider Geert Wilders om woensdagavond hoofdelijk te stemmen over een betere beloning in de zorg kon niet doorgaan omdat Kamerleden van coalitiepartijen niet meer aanwezig waren. Maar wat verdien je eigenlijk in de zorg?