Voorlopig geen loonsverhoging zorg, maar wat verdient dat werk eigenlijk?

Door de coronacrisis werd het werk voor veel zorgmedewerkers een stuk zwaarder. Ⓒ Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

Amsterdam - Na veel vijven en zessen komt er misschien toch een loonsverhoging voor personeel in de zorg – dat is in elk geval waar coalitiepartijen CDA, VVD, D66 en ChristenUnie woensdag op zinspeelden. Maar wat verdien je eigenlijk in de zorg?