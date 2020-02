'Wall Street opent licht in de min'

De aanhoudende epidemie blijft de makers van elektronica parten spelen. Foxconn, die onder meer smartphones van Apple in elkaar zet, kwam daardoor met een omzetwaarschuwing. De opbrengsten vallen dit jaar lager uit door het Wuhan-virus. De fabrieken van de Taiwanese fabrikant liggen al geruime tijd stil door de maatregelen van de Chinese overheid. Binnenkort gaan die langzamerhand wel weer open.

Cruisemaatschappijen blijven ook last ondervinden van de verspreiding van het dodelijke virus. Norwegian Cruise Line Holdings, met een notering op Wall Street, heeft al zijn Aziatische cruises tot het einde van het derde kwartaal opgeschort. Daarnaast waarschuwde het bedrijf voor een negatieve impact van het coronavirus op het nettoresultaat.

Bij de bedrijven was er veel aandacht voor lingeriemerk Victoria's Secret. Investeerder Sycamore neemt een meerderheidsbelang van 55 procent in het lingeriemodehuis, bekend van zijn modeshows met topmodellen. De resterende aandelen blijven in handen van L Brands. Victoria's Secret wordt de laatste tijd beschuldigd van een vrouwonvriendelijke houding.

Aan het overnamefront kocht Morgan Stanley onlinebroker E*Trade Financial om zo zijn diensten rond vermogensbeheerder te versterken. Aan de transactie hing een prijskaartje van 13 miljard dollar.

Op macro-economische vlak stegen de eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten licht. Daartegenover stond een fors beter cijfer voor de industriële bedrijvigheid rond de Amerikaanse stad Philadelphia. Woensdag bleek uit de notulen van de Federal Reserve dat de beleidsmakers iets optimistischer zijn geworden over de economische vooruitzichten van de VS. Zij vinden het huidige renteniveau dan ook gepast.

De Dow-Jonesindex sloot woensdag 0,4 procent hoger op 29.348,03 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,5 procent tot 3386,15 punten en technologiegraadmeter Nasdaq won 0,9 procent tot 9817,18 punten.