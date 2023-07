Amsterdam - Duizenden mensen rennen met hun smartphone in de hand over straat, door de duinen en zelfs over het spoor. Oog voor hun omgeving hebben ze niet meer want ze zijn op jacht. Op zoek naar digitale monstertjes in het spel Pokémon Go. Die hype begon deze maand zeven jaar geleden.

Het kookpunt van de Pokémon Go-gekte in de Haagse duinen tijdens de zomer van 2016. Ⓒ ANP/HH