Voormalige tv-tak Philips breidt jongerenmerk uit

AOC is al een merk van TP Vision voor monitoren, dat zich onder andere richt op gamers. „Jongeren vinden Philips als merk voor televisies prima, maar voor een koptelefoon of bluetoothspeaker is het minder bekend”, zegt chief marketing officer Martijn Smelt van TP Vision. „AOC kennen ze al door de gameconnectie en sluit meer aan op de manier waarop ze muziek luisteren, connectiviteit met hun andere apparaten en apps en hoe het via social media aan de man gebracht wordt.” Onder dertigers en ouders slaat Philips als audiomerk met zijn formule van design, geluids- en materiaalkwaliteit goed aan. Voor het hogere segment werd eerder ook opnieuw het oude Philipsmerk Fidelio opgepoetst.

Behalve soundbars, luidsprekers en koptelefoons komt TP Vision onder het Philips-merk ook met speciale oordopjes die mensen moeten helpen slapen. Daarvoor werkt het samen met de Britse slaaptechnologie-start-up Kokoon, dat al een eerdere versie ervan op de markt heeft. De earbuds maskeren buitengeluid, spelen muziek-, meditatie- of soundscape-audio af en draaien het geluid weg als de sensoren merken dat de drager in slaap valt. Via een app is ook de kwaliteit van de slaap te zien. De Philips-slaapoortjes moeten qua draagcomfort beter zitten dan de eerdere versie van Kokoon.

In de wereld van de tv-verkopen volgden na een piek dankzij corona twee zwaardere jaren, met veel aanbod in de markt en lage marges. „Er was veel gooi- en smijtwerk in de markt. We zijn tevreden en niet tevreden”, zegt Smelt. „Tevreden dat we ons marktaandeel stabiel konden houden, maar de prijzen konden beter.”