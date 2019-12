Koper levert momenteel niet bijzonder veel op. Ⓒ ANP

Hij liep op zijn laatste benen. Je kon je hand er niet meer voor in het vuur steken. Ons oude vertrouwde gasfornuis was rijp voor de sloop. Roestvaststaal, aluminium, gietijzer, het kan allemaal worden gerecycled. Na het afscheid arriveerde dan eindelijk een inductiefornuis bij ons thuis. In het begin even wennen, maar het is uiteindelijk een goede keuze.