Uber: ’Wat FNV met werknemers wil is gewoon ouderwets’

Premium Financieel

Personeel in opstand bij baggeraar Van Oord

Personeel van baggeraar Van Oord is in opstand gekomen tegen het coronarooster dat het bedrijf nog steeds eenzijdig oplegt aan bemanningen op schepen. Dat betekent dat ze in Noordwest-Europa zes weken op een schip zitten, in plaats van de een of twee gebruikelijke weken.