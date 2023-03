Beursblog: AEX levert na hersteldag weer in

De Aziatische aandelenbeurzen lieten vanochtend winsten zien in navolging van de positieve stemming op Wall Street. Vooral de banken in de regio toonden herstel na de zware koersverliezen in de afgelopen dagen, die volgden op de onrust in de financiële sector na het omvallen van twee Amerikaanse banken.

