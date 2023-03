Beursblog: stress over Credit Suisse raaakt Wall Street en AEX

Door Johan Wiering

Wall Street komt woensdag bedrukt uit de startblokken. De onrust over Credit Suisse jaagt ook beleggers in de VS schrik aan. Vooral bankaandelen hebben daar last van.