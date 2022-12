NS-vergunning dreigt te ontsporen: Nederland op het matje in Brussel

De Europese Commissie ligt op ramkoers met Nederland. Brussel vindt dat het kabinet had moeten onderzoeken of andere vervoerders belangstelling hebben om te rijden op het Nederlandse spoor.

Marktanalyse

Eurocommissaris Adina Vălean (Transport) eist daarom alsnog een marktanalyse. „Zij heeft in niet mis te verstane woorden aangegeven dat het anders zou kunnen betekenen dat we een ingebrekestellingsprocedure aan onze broek krijgen”, zegt staatssecretaris Heijnen maandag in Brussel. „Wij denken dat we handelen op een manier die niet in strijd is met Europees beleid. Dat is voor ons de belangrijkste reden om geen marktanalyse uit te voeren.”

De Tweede Kamer ziet verdere marktwerking op het Nederlandse spoor niet zitten. Een ruime meerderheid eist dan ook dat er geen analyse komt. Concurrenten van de NS willen alsnog een kans krijgen en hebben inmiddels een kort geding aangespannen. De uitspraak komt naar verwachting binnenkort.

Beweegredenen

Heijnen wil de situatie maandag voorleggen aan Vălean: „Het is belangrijk dat zij snapt wat onze beweegredenen zijn. Het kan zijn dat we het niet met elkaar eens worden, maar het zou fijn zijn als we er samen op een goede manier uitkomen.”