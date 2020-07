’Excuses voor slavernij belachelijk’

Cor van Zadelhoff met achter zich zijn vrouw Janet en tuinarchitect J’ørn Copijn.

Vastgoednestor Cor van Zadelhoff, zijn dikke bos grijs haar in een jeugdige kuif, wilde het er graag over hebben in het voormalige klooster op Buitenplaats Doornburgh in Maarssen: de excuses die Nederland zou moeten aanbieden voor de slavernij.„We gaan toch zeker geen spijt betuigen over iets dat Nederlanders eeuwen geleden hebben gedaan”, brieste hij. „Belachelijk.”