Amerikaanse agente vervolgd voor doodschieten zwarte man

De agente die zondag in de Amerikaanse plaats Brooklyn Center een zwarte arrestant doodschoot, wordt vervolgd voor doodslag. Dat hebben de openbare aanklagers besloten, melden lokale media. Ze is woensdagochtend aangehouden en moet bij een veroordeling maximaal tien jaar de gevangenis in.