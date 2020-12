Apple in trek op verdeelde beurzen VS

Vlak na opening staat de Dow Jones-index 0,3% lager. De breed samengestelde S&P 500-index zakt 0,1%. Technologiebeurs Nasdaq stijgt juist 0,3%.

Het Congres in Washington stemde in met een steunpakket van $900 miljard. Het steunpakket dat miljoenen huishoudens en kleine bedrijven moet helpen, wacht nu nog op een handtekening van president Donald Trump. Het Witte Huis heeft laten weten dat de president zijn handtekening onder het pakket zal zetten.

Het Congres stemde tegelijkertijd ook in met de overheidsbegroting tot september 2021. Die heeft een totale omvang van $1,4 biljoen. Een dreigende ’shutdown’ van de overheidsdiensten in de Verenigde Staten is daarmee voorkomen.

Beleggers omarmen Apple (+2,3%) dinsdag opnieuw. De techgigant was maandag ook al in trek na berichten dat het concern in 2024 een zelfrijdende auto op stroom wil gaan bouwen.

Tesla levert echter 0,4% in. De autofabrikant maakt sinds deze week deel uit van de S&P 500-index.

Op macro-economisch gebied werd bekend dat de Amerikaanse economie in het derde kwartaal iets sterker is gegroeid dan eerder gedacht. In het tweede kwartaal was er nog een forse krimp in de grootste economie ter wereld.