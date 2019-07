Ⓒ Hollandse Hoogte

In de VS braken de Dow Jones-index, de S&P-500 en de Nasdaq-index woensdag records. Ook elders in de wereld zitten diverse beursgraadmeters op of nabij toppen of de hoogste standen in vele jaren. Vooral de hoop op renteverlagingen in de VS en Europa zorgt voor een feeststemming.