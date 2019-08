’Schiphol moet beter plannen’

Met deze jaarlijkse tocht voor klassieke auto’s rijden ook kankerpatiënten mee, de ziekte waaraan Maarten, eigenaar van een auto-onderhoudsbedrijf, 16 jaar geleden op 27-jarige leeftijd overleed.

Een aantal bolides die tijdens de lunch op het schitterende gras van kasteel Duivenvoorde in Voorschoten stonden, waren Lotussen. „Lotus was de lievelingsauto van Maarten”, memoreerde Koen. ’”Als ik in mijn Lotus rijdt, voel ik me niet ziek’, zei hij altijd. Zo is ook het idee ontstaan om een dag te gaan rijden met mensen die aan deze slopende ziekte lijden.”

Sponsoren kunnen een plekje met hun naam kopen op de oldtimers. De opbrengst is voor het Maarten van Sten-laboratorium voor kankeronderzoek van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. „Dat brengt jaarlijks ruim 70.000 euro op”, aldus Verhagen.

„Kasteel Duivenvoorde stelt sinds drie jaar zijn landgoed beschikbaar voor de MaartenMemorial”, vertelde directrice Antoinette van Dorssen. House of Lords, die in het kasteel en in het in de boomgaard gelegen restaurant Hof van Duivenvoorde de catering verzorgt, serveerde voor de tourrijders een gezonde broodjes- en wraplunch, terwijl de klassiekers in de zon schitterden.

Oud-Martinairdirecteur Aart van Bochove met zijn partner Nan Dalen Meurs. Ⓒ menzo willems

Een van de deelnemers was oud-Martinairdirecteur Aart van Bochove met zijn partner Nan Dalen Meurs, beide fervente rally-rijders. „Alleen voor een goed doel.” Over de lange wachtrijen op Schiphol zei de voormalig vliegbaas: „Dat komt omdat de organisatie daar slecht is. Ze moeten beter plannen.” Dat Air France KLM meer vanaf Parijs wil gaan vliegen, begreep hij wel. „Schiphol is vol.”

Maartens vader Ad van Sten en fondsenwerfster Leonore Tuyt van het Erasmus MC.

Vader Ad van Sten reed de MaartenMemorial mee in de Lotus van zijn overleden zoon. „Het is mooi om hem zo te herdenken”, zei hij. Fondsenwerfster Leonore Tuyt van het Erasmus MC was verguld met de 70.000 voor het Maarten van Sten-lab. „Een prachtig bedrag.”