Deze test bewijst of je binnen 20 jaar Alzheimer krijgt

Het brein van mensen met Alzheimer verandert al decennia voor ze de eerste symptomen ontwikkelen. Er vormen zich dan samenklonteringen van het eiwit amyloïde bèta. Tot nu toe waren die enkel zichtbaar op PET-scans van het brein. De site Scientas.nl meldt dat onderzoekers van de Washington University nu een veel goedkopere manier hebben gevonden om Alzheimer al heel vroeg te kunnen diagnosticeren, namelijk met een simpele bloedtest.

De geleerden deden de test bij 158 50-plussers. Bij al deze proefpersonen werd bloed afgenomen. Daarnaast ondergingen ze een PET-scan. In 94% van de gevallen wees het bloedmonster hetzelfde uit als de PET-scan.

De bloedtest zou over enkele jaren al beschikbaar kunnen zijn. De grote vraag is echter of iemand zolang Alzheimer nog niet is te genezen wel wil weten of hij de ziekte heeft. Toch is de bloedtest van grote waarde in de zoektocht naar een medicijn tegen Alzheimer.

Het is belangrijk dat nu of in de toekomst behandelingen van de ziekte zo vroeg mogelijk worden begonnen. Het liefst nog voor de eerste symptomen zich aandienen.