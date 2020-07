Opleving bij Duitse export valt tegen

In april dook de export maar liefst 24% omlaag als gevolg van de coronacrisis. In mei is de export weer flink aangetrokken met op maandbasis een plus van 9% gesteund door de versoepeling van de coronamaatregelen. Economen hadden in doorsnee een veel grotere toename met 14% voorzien.

Deze week gaan de Europese regeringleiders weer aan tafel zitten om te spreken over het herstelpakket om de economie in de eurozone te ondersteunen. Vooral de voorwaarden zijn daarbij een heet hangijzer.

Eerder dit jaar is de Europese centrale bank (ECB) al in actie gkomen om de gevolgen van de coronacrisis te dempen. Het bestaande opkoopprogramma van obligaties werd fors uitgebreid.