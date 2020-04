AEX zakt onder zware druk van Shell weg

De AEX-index noteerde rond kwart over tien 0,3% lager op 525,13 punten. De Midkap-index deed het een stuk beter en ging 1,3% vooruit naar 735,79 punten.

De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,6% De Franse economie kende met een krimp van 5,8 procent het slechtste kwartaal sinds 1949, toen de metingen begonnen.

Vanmiddag zijn alle ogen gericht op het rentebesluit van de Europese centrale Bank (ECB). Vooral de toelichting van ECB-president Lagarde zal nauwlettend worden gevolgd vanwege opmerkingen over de economische impact de coronacrisis in de eurozone en mogelijke hints op nieuwe stimulering.

Wall Street was gisteravond sterk op dreef. De toezegging van de Federal Reserve om alles uit de kast te willen halen om de coronacrisis te bestrijden klonk beleggers in de VS als muziek in de oren. Daarnaast gaven de bemoedigende resultaten van een coronamedicijn eveneens de aanzet om aandelen op grote schaal in te slaan. De futures in de VS wezen voor vanmiddag op een vervolg van de opmars.

Ook in Azië zat de stemming er bij beleggers goed in met steun van het zonnige beursklimaat in Amerika. De Nikkei-index in Japan won vanochtend 2,1%.

Verder veerden de olieprijzen verder op nadat president Trump liet weten op korte termijn met een plan te komen om de oliesector in de VS financieel te gaan ondersteunen.

Shell gebeten hond

In de AEX reageerden beleggers teleurgesteld op het besluit van Shell bij de bekendmaking van de resultaten om het mes te gaan zetten in het dividend. Het aandeel van de oliereus zonk 6%.

ArcelorMittal zat eveneens in de achterhoede met een koersdaling van 2,4%. Ook de financiële waarden zakten weg. ABN Amro verloor 2,1%, terwijl ING 1,8% moest afstaan.

KPN werd door beleggers 4,5% hoger gezet na enthousiasme over de stabiele resultaten in het eerste kwartaal. Het telecomconcern is onzeker over de vooruitzichten voor de rest van het jaar. Volgens analisten bij ING waren de resultaten van KPN waren iets beter dan voorzien door goede kostenbeheersing.

Unibail Rodamco zag de koers 3,3% oplopen nadat het vastgoedfonds liet weten de pijn van de coronamalaise nog weinig te hebben gevoeld in het eerste kwartaal.

Unilever behoorde ook bij de koplopers met een plus van 1,3%.

Hoofdrollen Besi en Corbion

Midkapper Fugro koerste 0,4% hoger ondanks dat de bodemonderzoeker het verlies verder heeft zien oplopen door de problemen in de oliesector na de vrije val van de olieprijzen.

Besi speelde de hoofdrol met een koerssprong van 8% na sterke resultaten. De toeleverancier voor de chipindustrie heeft zijn orderboek ook stevig zien groeien. Chipbedrijf Besi heeft volgens analisten van ING een goed eerste kwartaal gedraaid, gezien de omstandigheden van de wereldwijde corona-uitbraak. Analisten bij ING benadrukken dat de winstgevendheid boven verwachting was dat het bedrijf heeft aangetoond de kosten goed onder controle te hebben.

De prognose voor het tweede kwartaal lag ook iets boven de verwachting van de kenners van ING. Het aantal nieuwe opdrachten dat Besi kreeg, was bemoedigend. Dat laat zien dat de onderliggende vraag er nog gewoon is, schrijven de marktvorsers. ING heeft een buy-advies voor Besi met een koersdoel van 40 euro.

Corbion had de winst nog stevig in de rug met een sprint van 12% in reactie op goede kwartaalcijfers. De verkopen bij het fijnchemiebedrijf aan de voedingsindustrie zijn flink toegenomen door de coronacrisis. Corbion heeft het in het eerste kwartaal van dit jaar flink beter gedaan dan verwacht, stellen analisten bij ING. Zij wijzen er daarbij op een sterkere autonome groei, die op zijn beurt weer deels het gevolg was van het aanleggen van voorraden door klanten van Corbion die bang waren voor eventuele tekorten als er een lockdown zou komen.

Meer relevant financieel nieuws elke ochtend gratis in je mail? Meld je hier aan.