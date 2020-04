Beurs: ECB stelt beleggers teleur

De AEX stond om kwart over twee 1,1% lager op 521,4 punten. De AMX deed het een stuk beter en ging 0,8% vooruit naar 732,2 punten.

De overige Europese beursgraadmeters zakten eveneens. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 verloren respectievelijk 1,2%, 0,8% en 0,7%.

De indexfutures wezen op een lagere opening van Wall Street om half vier vanmiddag, na de fraaie plus op woensdag. De Nasdaq lijkt wel iets hoger te gaan openen, dankzij de meevallende kwartaalcijfers van de technologiegiganten Alphabet, Facebook, Microsoft en Tesla.

De Europese Centrale Bank meldde om kwart voor twee de rente en de omvang van het obligatieopkoopprogramma ongewijzigd te laten. Wel komt er een nieuwe ronde aan goedkope leningen, waarvan het tarief 25 basispunten onder de ECB-rente ligt. Banken die bij de ECB aankloppen, krijgen onder bepaalde voorwaarden dus zelfs geld toe.

Beleggers reageerden teleurgesteld. Niettemin staan de beurzen nog steeds rond het hoogste niveau in anderhalve maand.

Vermogensbeheerder Stan Westerterp schrijft dit vooral toe aan het ongekende pakket aan stimuleringsmaatregelen. „Sommige economen menen zelfs dan de omvang groter is dan de schade aan de economie. Maar dat kan je pas achteraf bepalen.”

Hij wijst bovendien op hoopgevende testresultaten van Gileads coronamedicijn. „Recent kwamen over dit medicijn tegenstrijdige berichten vanuit China. Maar een test in de VS wijst uit dat het toch werkt. Mocht het medicijn op een gegeven moment op de markt komen, dan zal dit de ergste druk op de ziekenhuizen oplossen.”

De vermogensbeheerder benadrukt wel dat er nog altijd grote risico’s zijn. „De lockdowns kunnen langer in stand blijven dan nu wordt gedacht. En problemen in de oliesector kunnen de financiële sector hard raken.”

Shell gebeten hond

In de AEX reageerden beleggers teleurgesteld op het besluit van Shell het dividend voor het eerst sinds 1940 te verlagen. De oliereus zonk 7,7%. Westerterp noemt het heel vervelend, omdat Shell een hoeksteen van veel beleggingsportefeuilles is. „Maar de stap is wel logisch. Zo behoudt het bedrijf voldoende kasmiddelen om de crisis te doorstaan. Voor de lange termijn zie ik herstelkansen, enerzijds omdat concurrenten gaan omvallen en het aanbod daardoor zal afnemen. Daarnaast zal de wereldeconomie op termijn weer verbeteren.”

Door de beperkte extra ECB-steun voor de banken gingen ABN Amro en ING met respectievelijk 5,2% en 4,9% omlaag.

Staalgigant ArcelorMittal zat eveneens in de achterhoede met een koersdaling van 4,5%.

Unibail-Rodamco-Westfield verloor 1,3%, hoewel het vastgoedfonds de pijn van de coronamalaise nog weinig heeft gevoeld in het eerste kwartaal.

KPN werd door beleggers 2,1% hoger gezet na enthousiasme over de stabiele resultaten in het eerste kwartaal. Het telecomconcern is onzeker over de vooruitzichten voor de rest van het jaar. ING roemt de goede kostenbeheersing.

Voedings- en schoonmaakmiddelenproducent Unilever behoorde ook bij de koplopers met een plus van 1,9%.

Hoofdrollen Besi en Corbion

Midkapper Corbion schoot 13,8% omhoog in reactie op goede kwartaalcijfers. De verkopen bij het fijnchemiebedrijf aan de voedingsindustrie zijn flink toegenomen door de coronacrisis. ING wijst op de meevallende autonome groei, die op zijn beurt weer deels het gevolg was van het aanleggen van voorraden door klanten van Corbion die bang waren voor eventuele tekorten als er een lockdown zou komen.

Besi steeg 10,1% na sterke resultaten. De toeleverancier aan de chipindustrie heeft zijn orderboek ook stevig zien groeien. Analisten van ING spreken van een goed eerste kwartaal, gezien de omstandigheden van de wereldwijde corona-uitbraak. De bank benadrukt dat het bedrijf heeft aangetoond de kosten goed onder controle te hebben. De prognose voor het tweede kwartaal lag ook iets boven de verwachting van de ING-kenners.

Pharming won 5,2%, nadat de Europese Commissie formeel goedkeuring gaf voor de behandeling van acute erfelijke angio-oedeem (HAE)-aanvallen bij kinderen met zijn medicijn Ruconest.

Fugro koerste 5,1% lager. De bodemonderzoeker heeft het verlies verder zien oplopen door de problemen in de oliesector na de vrije val van de olieprijzen. KBC Securities noemt de cijfers ’acceptabel’, verwijzend naar de werkvoorraad die op peil is gebleven.

Smallcap Brunel ging 2,5% omlaag. De detacheerder voorziet zware tijden als gevolg van de uitbraak van het nieuwe coronavirus, maar ook door de gekelderde olieprijs.

Ctac steeg na een lagere ochtendsessie met 6%. De automatiseerder toonde zich na een redelijk eerste kwartaal voorzichtig voor de rest van het jaar.

