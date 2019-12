Column: crash onder leiding van almachtige ceo

Topvrouw Geraldine Matchett van DSM Ⓒ ANP XTRA

Op deze plek heb ik het zelden over mijn huidige functie: ceo van het International Bureau of Fiscal Documentation, een stichting die zich richt op het verspreiden van kennis en informatie over grensoverschrijdende belastingen (maakt u zich geen zorgen, dit wordt geen reclameverhaal). Maar vandaag sta ik er toch even bij stil – niet omdat deze column over belastingen gaat, maar omdat ik het over de aankomende co-ceo’s van DSM wil hebben.