Daling langlopende hypotheekrente stagneert

De oorzaak voor de stagnatie is de gestegen rente op de kapitaalmarkt, die de basis vormt voor de hypotheekrente. Sinds vijf weken is de kapitaalmarktrente met ongeveer een half procentpunt opgelopen, waardoor de marge is geslonken die geldverstrekkers op de hypotheekrente maken. Was deze marge nog niet zo lang geleden ruim een procentpunt hoger dan gebruikelijk is, inmiddels is dat nog maar enkele tienden. Hoewel er deze week veel geldverstrekkers waren die hun rentetarieven verlaagden, vielen er ook enkele verhogingen te noteren.

Bekijk ook: Stel krijgt spijt van hypotheek als rente plotseling daalt

Hoewel de lange hypotheekrente sinds juli weer daalt, geldt dat niet voor huizenbezitters die hun hypotheekrente voor korte tijd of zelfs helemaal niet hebben vastgezet. De variabele hypotheekrente, overbruggingsrente en één en twee jaar vast stijgen juist. Datzelfde gaat overigens op voor veel spaarrentes. De reden daarvoor is de oplopende Euribor, het rentetarief dat Europese banken onderling hanteren. De Euribor geldt als maatstaf voor de korte hypotheekrente.

Renteduur korter

De gemiddelde renteduur voor nieuwe hypotheken is inmiddels verkort tot 13,5 jaar vast, zo meldt De Hypotheekshop. Als gevolg van het lagere aantal doorstromers en oversluiters worden er relatief meer NHG-hypotheken gesloten. In maand augustus ligt het aandeel NHG op 28%, tegen nog 20% in februari. HollandWoont, sluit de meeste hypotheken met NHG, namelijk bijna 100%. Bij MoneYou, Munt en Merius worden juist nauwelijks NHG-hypotheken gesloten.