’Help ondernemer te stoppen zonder schulden’

Veel ondernemers zijn volgens Vonhof aan het kijken hoe ze hun bedrijf kunnen voortzetten in de 1,5 metersamenleving. „Daarbij zijn er ook die zien dat dit niet gaat lukken. Die beseffen dat het met 50% minder omzet niet gaat.” Stoppen is evenwel moeilijk, omdat met alle schuldeisers afspraken gemaakt moeten worden, stelt Vonhof. „Een fonds van de overheid zou daarbij kunnen helpen.”

Inleveren

Verder verwacht Vonhof dat het inleveren op lonen de komende jaren „onvermijdelijk” is. „Maar ik hoop wel dat we dat in overleg kunnen doen. We moeten niet te veel in de oude groef blijven hangen”, verwijst hij naar vakbonden die nog altijd loonstijgingen willen. Wat Vonhof betreft hoeft het loon niet direct verlaagd te worden, maar kan er ook gekeken worden naar het uitstellen van in de cao vastgelegde loonstijgingen of het in stukjes uitbetalen van het vakantiegeld.

Zonder dat soort stappen komen veel ondernemers de komende maanden in de problemen, verwacht hij. „Dat begint nu al te komen. We hebben nu twee loonperiodes gehad, straks komt de derde inclusief het vakantiegeld. Dan is bij veel ondernemers de rekening wel leeg.” Als er niet meer hulp komt, verwacht Vonhof daarom een faillissementsgolf.