Shell: klimaatzaak is ongefundeerd

De eisers hopen Shell via de rechter te dwingen tot een drastische vermindering van de CO2-uitstoot die het gevolg is van het gebruik van de fossiele brandstoffen die het bedrijf uit de grond haalt en verkoopt. Ze willen dat de uitstoot van het broeikasgas die is toe te schrijven aan Shell in 2030 met 45 procent is verminderd en in 2050 helemaal naar nul is gedaald. Shell ziet dit als het "aan banden leggen van de strategie van een bereidwillige partner."

"Wat echt bijdraagt aan verandering is effectief overheidsbeleid, investeren in technologie en het veranderen van consumentengedrag", reageert Shell op de eisen. "Wij willen onze rol spelen door onze eigen uitstoot aan te pakken en klanten te helpen hun uitstoot te verminderen."