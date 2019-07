ACM vindt nieuwe hoofdeconoom

Als hoofdeconoom gaat Van Dijk het Economisch Bureau van de ACM leiden, waarmee hij verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het economisch onderzoek van de toezichthouder. Daarnaast stuurt hij onderzoek aan naar het effect van maatregelen die de marktwaakhond neemt.

Van Dijk was eerder hoofdeconoom van het Europees Octrooibureau. Hij is momenteel een van de directeuren van adviesbureau E.CA Economics, dat in 2016 fuseerde met het door hemzelf opgerichte bedrijf Theon Lexonomics.