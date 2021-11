Buitenland

Levenslang voor moord op Joodse overlevende Holocaust

Een rechtbank in Parijs heeft een man tot levenslang veroordeeld voor de anti-Joodse moord op een 85-jarige Holocaust-overlevende. Mireille Knoll werd in maart 2018 in haar appartement in de Franse hoofdstad elf keer gestoken. Haar woning werd vervolgens in brand gezet, waarbij het lichaam deels ver...