Hoogleraar belastingrecht krijgt boete wegens belastingfraude

De hoogleraar heeft volgens het OM tijdens een boekenonderzoek opzettelijk onjuiste informatie verstrekt aan de Belastingdienst over de administratie van een maatschap waarmee hij samen met een partner vastgoed beheerde.

In een dinsdag verstuurd persbericht over de zaak noemt het OM het liegen tegen de fiscus een ’ernstig verwijt’, want juist van een hoogleraar belastingrecht mag verwacht worden dat deze de Belastingdienst op juiste wijze informeert. Het OM doet in het persbericht geen mededelingen over welke hoogleraar het betreft.

Boekenonderzoek

Het onderzoek door de fiscale opsporingsdienst FIOD startte drie jaar terug naar aanleiding van een boekenonderzoek door de Belastingdienst, waarbij het vermoeden was gerezen dat de hoogleraar in 2014 onjuiste informatie had verstrekt. Tijdens het onderzoek constateerde de Belastingdienst dat er mogelijk activiteiten binnen de maatschap waren waarvoor administratie bijgehouden moest worden. De verdachte werd om die administratie verzocht.

Maar de hoogleraar deed alsof zijn neus bloedde en vertelde aan de Belastingdienst dat er geen administratie beschikbaar was en de maatschap daar ook niet toe verplicht was. Aangezien de fiscus van oordeel was dat de maatschap wel administratieplichtig was, heeft de Belastingdienst daarvoor een informatiebeschikking afgegeven. Een jaar later stelde de hoogleraar alsnog de administratie aan de Belastingdienst ter beschikking.

Achterhouden informatie

De Belastingdienst berekent het verschuldigde bedrag aan belasting op basis van zo volledig mogelijke informatie. Het achterhouden van informatie bemoeilijkt dat. Op basis van het onderzoek concludeert het OM dat verdachte opzettelijk onjuiste en onvolledige informatie verstrekte aan de Belastingdienst met betrekking tot de administratie van de maatschap, en dat is strafbaar.

De zaak is volgens het OM inmiddels fiscaal afgewikkeld, en door het opleggen van een boete en het uitsturen van een persbericht daarover, wordt alsnog recht gedaan, stelt het OM.