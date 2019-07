Aon-ceo: Onverzekerbare risico’s bestaan niet

Aon Nederland-topman Marc van Nuland ziet klachten over onverzekerbare risico’s als ’gehuil.’ „Alles is uiteindelijk verzekerbaar.”

Rotterdam - Hoeveel moeite verzekeraars ook hebben met het dekken van schaderisico’s voor taxi’s en woonboten of bij vleesverwerkers of op de bouwplaats, onverzekerbaar bestaat niet, stelt Marc van Nuland van risico- en verzekeringsadviseur Aon, in een gesprek naar aanleiding van Aon’s nieuwe jaarcijfers.