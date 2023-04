Verkopen van huurders bij eigenaar Mall of the Netherlands in de lift

Bezien over alle landen waar URW actief is, lagen de winkelverkopen 12 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Op het Europese vasteland constateert URW zelfs een plus van 17 procent. Hier werden de winkelcentra daarbij ook 12 procent meer bezocht. Mogelijk speelt mee dat er een jaar terug in sommige landen nog coronalockdowns waren. URW-topman Jean-Marie Tritant noemt die nuance echter niet. Hij benadrukt juist dat de verkopen van zijn huurders harder stegen dan de inflatie, wanneer die wordt gecorrigeerd voor de volatiele energie- en voedselprijzen.

Gunstig teken

Volgens Tritant is dat een gunstig teken voor het vastgoedbedrijf dat veel winkelhuren kon meeverhogen met de inflatie. URW zag zijn huurinkomsten daardoor toenemen. De totale kwartaalomzet groeide ruim 3 procent tot bijna 759 miljoen euro. URW houdt verder vast aan zijn eerder uitgesproken verwachtingen voor de winst per aandeel in heel dit jaar.

De cijfers over de winkelverkopen bij URW laten een ander beeld zien dan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) eerder op de dag schetste. Nederlandse winkeliers hebben in maart over de gehele linie 4,1 procent meer omgezet in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. De groei kwam vooral door de hogere prijzen, aangezien het totale verkoopvolume in Nederland volgens het statistiekbureau met 7 procent daalde.